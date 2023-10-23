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        Zonguldak'ta 2 belde, 7 mahalle ve 46 köyde şap karantinası başlatıldı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 2 belde, 7 mahalle ve 46 köye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı kısıtlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:57 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:57
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        Zonguldak'ta 2 belde, 7 mahalle ve 46 köyde şap karantinası başlatıldı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 2 belde, 7 mahalle ve 46 köye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı kısıtlandı.

        Süleymanbeyler köyünde şap hastalığına rastlanılması üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce 3 kilometre çapta koruma bölgesi oluşturularak, Süleymanbeyler, Dedeler, Aydınlar, Güzelyurt ve Pınarcık köylerine karantina uygulaması başlatıldı.

        Koruma bölgesinin dışındaki 7 kilometrelik alanda da gözetim bölgesi oluşturan ekipler, Kandilli ve Ormanlı beldeleri ve Kepez, Belen, Belenyenimahalle, Kocaali, Ömerli, Ören ve Uzunçayır mahalleleri ile Alaplısofular, Asarlı, Bakırlık, Ballıca, Bayat, Çayırlı, Çevlik, Çiğdemli, Dağlıca, Danışmentli, Elmacı, Emirali, Esenköy, Gebeköy, Güneşli, Hacıosmanlar, Hacıuslu, Hasankahyalar, Işıklı, İmranlar, Keşkek, Kızılca, Kızılcapınar, Külah, Ortacı, Osmanlar, Ovaköy, Pembeciler, Ramazanlı, Ruşanlar, Soğanlıyörük, Sücüllü, Şamlar, Tepeören, Terziköy, Üçköy, Yalnızçam, Yaraşlıyörük, Yazıcılar, Yunuslu ve Zindancılar köylerinde karantina uygulaması kapsamında hayvan ve giriş çıkışları geçici süreyle kısıtladı.

        Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla şap sönüşü gerçekleşene kadar söz konusu bölgelere küçük ve büyükbaş hayvanlar ile hayvansal ürünlerin naklinin yasaklandığı belirtildi.

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