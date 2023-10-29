Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ve Devrek ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ve Devrek ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlandı.

Karadeniz Ereğli ilçesindeki kutlama programı, Kaymakam Mehmet Yapıcı'nın tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Sahil Bulvarı'nda düzenlenen törende, Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık, öğrenciler ve halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Yapıcı, milleti meydana getiren fertlerin, aynı dili konuşmaları, aynı tarihi şuur etrafında birleşmeleri, aynı konuda iman ve inanç sahibi olmaları, aynı kültür ve ülküyü benimsemeleri gerektiğini söyledi.

Program, öğrencilerin şiirler okuması, halk oyunları gösterisi, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesinin ardından geçit töreni ile sona erdi.

- Devrek

Devrek Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Muhammed Evlice ve Belediye Başkanı Çetin Bozkurt tarafından çelenk konuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Devrek Şehir Stadyumu'nda devam eden programda, günün önem ve anlamını belirten konuşmayı Kaymakam Evlice yaptı.

Konuşmaların ardından program öğrencilerin şiir, müzik dinletileri ile sportif sunuları ve Devrek Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri verilen tören, kortej yürüyüşüyle sona erdi.