Devrek Belediyesi şiir ve öykü ödülü sahiplerini buldu Devrek Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Rüştü Onur Şiir Ödülü ve Müfide Güzin Anadol Öykü Ödülü" sahiplerini buldu.

Devrek Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Rüştü Onur Şiir Ödülü ve Müfide Güzin Anadol Öykü Ödülü" sahiplerini buldu.

Mehmet Yaşar Bilen, Halil İbrahim Özcan, Ayten Mutlu, Hüseyin Alemdar ve İbrahim Tığ'dan oluşan seçici kurulun yaptığı puanlama sonucunda en çok puanı alan Fatma Aras'ın "Herkes İçin Hüzün" adlı eseri Rüştü Onur Şiir Ödülü'ne, Şükrü Çiftçi'nin "Kalanın Hikayesi" eseri de oy çokluğuyla "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Lütfiye Aydın, Öner Yağcı, Zeynep Aliye, Fahrettin Koyuncu ve Tığ'dan oluşan seçici kurulun yaptığı puanlama sonucunda ise en çok puanı alan Umut Çetin'in "Paça Rakısı" adlı eseri "Müfide Güzin Anadol Öykü Ödülü"nü kazandı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yaptığı açıklamada, Devrek'in, yetiştirdiği değerleri Rüştü Onur ve Müfide Güzin Anadol'un dizelerinde anlam bulduğunu belirterek, "Her yazarın bir şehri olduğu doğrudur ama o şehirleri kucaklayan yine yazarı, şairidir. Her şair, yazar, doğup büyüdüğü kentin aynasıdır aynı zamanda. Rüştü Onur, Müfide Güzin Anadol da eserlerinde Devrek'i, Zonguldak'ı söylemiştir." ifadelerini kullandı.

Onur ve Anadol'un kendileri için ayrı önem taşıdığını aktaran Bozkurt, "Devrek'in değerlerine sahip çıkmak, onların eserlerini yaşatmak, Türk edebiyatına katkı sağlamak, yeni şiir, öykü ve adlar kazandırmaktır. Bu vesileyle bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz ödüllerimizi kazananları en içten duygularımla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Ödül sahipleri, Rüştü Onur'un ölüm yıl dönümü olan 2 Aralık'ta Devrek'te düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.