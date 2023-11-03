Zonguldak'ta kamyonet ile otobüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

M.C'nin (70) kullandığı 06 FE 896 plakalı kamyonet, Bartın-Çaycuma yolu Akyamaç mevkisinde M.Ö'nün (47) idaresindeki 74 AAZ 529 plaka otobüsle çarpıştı.

Kazada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

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