Alaplı'da Kızılay Haftası kutlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Alaplı Kızılay Temsilciliğince Alaplı Gençlik Merkezinin desteğiyle Alaplı Merkez İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere Kızılay'ı tanıtan kitap, rozet, flama, balon hediye edildi.

Kızılay Alaplı Temsilciliğinden Tuncay Çil, öğrencilere Kızılay hakkında bilgi verdi.

Kızılayın çok önemli bir kurum olduğunu vurgulayan Çil, "Kızılay; depremde, selde, yangında, hastalıkta her zaman insanlığın ve insanların yanında olan bir kurumdur. Onun için başta kan bağışı olmak üzere Kızılaya desteğimizi esirgememek gerekir." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Alaplı Gençlik Merkezi sorumlusu Elif Aydınlı Mudanya ile Gençlik Merkezi müzik öğretmeni Şevval Çevik ile okul müdürü Şennur Taşkın da yer aldı.