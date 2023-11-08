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        Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 194. yıl dönümü kutlandı

        Karadeniz Ereğli ilçesinde kömürün bulunuşunun 194. yılı kapsamında "8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömür Günü" kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:37 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:56
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        Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 194. yıl dönümü kutlandı
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        Karadeniz Ereğli ilçesinde kömürün bulunuşunun 194. yılı kapsamında "8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömür Günü" kutlandı.

        Uzun Mehmet Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, programda yaptığı konuşmada, Uzun Mehmet'in 1829'de taş kömürünü bulmasının ardından 1848'de resmi üretimin başladığını söyledi.

        Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, madencilere ve maden havzasına sahip çıktığını dile getiren Mutlu, demir çelik fabrikaları, enerji santralleri kurulan kentin sanayi şehrine dönüşerek "emeğin başkenti" ismini aldığını ifade etti.

        Mutlu, bölgedeki maden havzasının uzun yıllar sanayinin lokomotifi olduğunu ve ülkenin gelişip büyümesine büyük katkılar sağladığını vurgulayarak, "Ancak özellikle 1990 sonrasında uygulanan yanlış politikalarla işçi sayısı ile taş kömürü üretimi de gerilemiş, ülkemizin taş kömürüne olan ihtiyacı ise artmaya başlamıştır. Türkiye bugün enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yılda 38 milyon tondan fazla taş kömürü ithal ederek milyarlarca dolar ödüyor." diye konuştu.

        Savaşlar, enerji krizleri, uluslararası piyasalarda enerji fiyatlarının istikrarsızlığı ve tedarik sorunlarının, yerli ve milli kaynakların değerlendirilmesinin önemini ortaya koyduğuna dikkati çeken Mutlu, "Yer altında çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taşkömürü rezervimiz var. TTK’nin kurulu kapasitesi yıllık 5 milyon ton kömür üretimidir. Ülkemizin öz kaynaklarını harekete geçirme ve ihtiyacının önemli bölümünü karşılayabilme imkanı bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

        Mutlu, TTK'ye 2 bin maden işçisi alınmaya başlamasının, kurumun geleceği bakımından umutları arttırdığını ve bölge insanına moral olduğunu dile getirerek, destek ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

        Bugün yaklaşık 7 bin 200 işçiyle çalışan ancak 14 bin norm kadroya sahip kuruma alınacak 2 bin işçinin yetersiz olduğunu aktaran Mutlu, yıllık 5 milyon ton üretim kapasitesine ve norm kadro sayısına ulaşıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp de günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

        Pestilci Ortaokulu müzik öğretmeni Aynur Yılmazer ve Türkçe öğretmeni Zafer Şener'in Zonguldak yöresine ait "Karadır kaşların ferman yazdırır" türküsünü söylemesinin ardından tören sona erdi.

        Törene, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, TTK Genel Müdürlüğü yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sendikaların üyeleri, maden işçileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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