Lösemiden ölen piyade sözleşmeli er, Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

Lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren piyade sözleşmeli er Emirhan Güven'in cenazesi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yaptığı birliğinde 25 Ağustos'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 29 Ağustos'ta Ankara'daki hastaneye sevk edilen piyade sözleşmeli er Güven (22), dün 76 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Karadeniz Ereğli'ye bağlı Ormanlı Beldesi Sarıkaya Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilen Güven'in Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Ormanlı terminal alanına götürüldü.

Burada taziyeleri kabul eden aile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Güven'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yeşilköy'deki aile mezarlığına defnedildi.

Törene, Güven'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve vatandaşlar katıldı.

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