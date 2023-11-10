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        Zonguldak'ta bollaşan hamsinin fiyatı 50 liraya düştü

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bollaşan hamsinin kilogram fiyatı 50 liraya kadar düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:56
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        Zonguldak'ta bollaşan hamsinin fiyatı 50 liraya düştü
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bollaşan hamsinin kilogram fiyatı 50 liraya kadar düştü.

        Sezon başında kilogramı 150 liradan satılan hamsinin fiyatı, balıkçıların son günlerde bol miktarda avlaması sayesinde düşmeye başladı.

        Bu yıl hamsi yönünden bereketli sezon geçireceklerini umut eden balıkçılar, vatandaşların ilgisinden de memnun.

        Balık satıcısı Aydın Erdoğan, AA muhabirine, geçen yıl palamut balığının bol olduğunu, bu yıl ise hamside sezona bereketli başlangıç yapıldığını söyledi.

        Fiyatların yükselmesini beklemediklerini, düşmesinin ise avlanan balık miktarına bağlı olduğunu belirten Erdoğan, hamsinin bu sezon bol oluşunu büyük balıkların azlığına bağladığını kaydetti.

        Balıkçı Tuncay Yazgan da hamsi açısından güzel sezon beklediklerini, vatandaşa taze ve ucuz balık satmak istediklerini dile getirdi.

        Tezgahlarda yer alan diğer türlerden palamut büyüklüğüne göre tanesi 100 ila 150, mezgit kilogramı 100, barbun ise 350 liradan satışa sunuluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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