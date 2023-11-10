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        Zonguldak'ta ormanlık alanda yanmış erkek cesedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:22
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        Zonguldak'ta ormanlık alanda yanmış erkek cesedi bulundu
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        ZONGULDAK(AA- Zonguldak'ta ormanlık alanda yanmış halde erkek cesedi bulundu.

        Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta yol kenarındaki ormanlık alanda birinin hareketsiz halde yerde yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Üzerinde kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan cesedin 50'li yaşlardaki erkeğe ait olduğu belirlendi. Bu kişinin vücudunda ciddi yanıklar bulunduğu tespit edildi.

        Cumhuriyet savcısının inceleme yaptığı olay mahallinde, jandarma ekipleri de çevredeki içecek şişeleri ve ayak izleri üzerinde çalışma yaptı. Ekipler, bölgede tespit edilen ayak izlerinin kalıbını çıkardı.

        Cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan bu kişinin ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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