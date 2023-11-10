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        Alaplı'da Filistinliler yararına kermes düzenlendi

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, geliri İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere ulaştırılmak üzere kermes yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 18:15 Güncelleme: 10.11.2023 - 18:17
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        Alaplı'da Filistinliler yararına kermes düzenlendi
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, geliri İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere ulaştırılmak üzere kermes yapıldı.

        AK Parti İlçe Kadın Kollarınca Alaplı Merkez Camisi önünde yapılan etkinlikte, parti üyeleri tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

        İlçe Kadın Kolları Başkanı Berrin Çalışkan, AA muhabirine, şu anda dünyanın gözleri önünde Filistin'de katliam yapıldığını söyledi.

        Çocuk, yaşlı, genç demeden mazlumların katledildiğini dile getiren Çalışkan, "Elimizden sadece dua etmek geliyor. Biz de AK Parti Kadın Kolları olarak, 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. Tüm kadınlarımız bizlere destek oldular. Hep birlikte kermes düzenledik. Geliri de yardıma muhtaç Müslüman kardeşlerimize destek için ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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