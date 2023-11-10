Zonguldak'ta yanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin 6 zanlı yakalandı

Zonguldak'ta ormanlık alanda yanmış halde erkek cesedi bulunmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta dün yol kenarındaki ormanlık alanda erkek cesedi bulunmasına ilişkin jandarma ekipleri yürüttüğü çalışmayı genişletti.

Kayıp başvurularını inceleyen ekipler, cesedin iki gün önce öldüğü anlaşılan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye (50) ait olduğunu belirledi.

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edilen Nourtani'nin cenazesi, Acılık Hz. Ali Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında, ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağı sahibinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Nourtani'nin, ruhsatsız ocakta meydana gelen iş kazası sırasında öldüğü, cesedinin bulunduğu ormanlık alana taşındığı iddia edildi.

Dün yol kenarındaki ormanlık alanda birinin hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirmiş, öldüğü belirlenen kişinin vücudunda ciddi yanıklar bulunduğu tespit edilmişti.

Cumhuriyet savcısının inceleme yaptığı olay yerinde, jandarma ekipleri çevredeki içecek şişeleri ve ayak izleri üzerinde çalışma yapmış, ekipler bölgede tespit edilen ayak izlerinin kalıbını çıkarmıştı.

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