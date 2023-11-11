Zonguldak'ta vatandaşlara fidan dağıtıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde vatandaşlara ıhlamur, kestane ve defne fidanı dağıtıldı.

Alaplı Orman İşletme Müdürlüğünce, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Cumhuriyet Alanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Müdürlük ekipleri, etkinlik kapsamında 3 bin 511 adet fidan dağıttı.

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