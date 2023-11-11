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        Zonguldak'ta vatandaşlara fidan dağıtıldı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde vatandaşlara ıhlamur, kestane ve defne fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 16:20 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:31
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        Zonguldak'ta vatandaşlara fidan dağıtıldı
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde vatandaşlara ıhlamur, kestane ve defne fidanı dağıtıldı.

        Alaplı Orman İşletme Müdürlüğünce, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Cumhuriyet Alanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

        Müdürlük ekipleri, etkinlik kapsamında 3 bin 511 adet fidan dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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