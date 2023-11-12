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        Zonguldak'ta ölmek üzereyken bulunan "Mucize" köpek, çene ameliyatlarıyla hayata tutundu

        Zonguldak'ta ölmek üzereyken bulunan köpek, alt çenesinin bir kısmının alındığı operasyonların ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 13:51 Güncelleme: 12.11.2023 - 14:02
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        Zonguldak'ta ölmek üzereyken bulunan "Mucize" köpek, çene ameliyatlarıyla hayata tutundu
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        Zonguldak'ta ölmek üzereyken bulunan köpek, alt çenesinin bir kısmının alındığı operasyonların ardından sağlığına kavuştu.

        Yaklaşık 1 ay önce kent merkezinde hayvansever Seda Mercan tarafından bitkin halde bulunarak veteriner kliniğine getirilen köpeğin, aldığı darbe sonucu alt çene kısmının tamamen dağıldığı tespit edildi.

        Veteriner Hekim Önder Alkan tarafından yapılan ameliyatlarla alt çenesinin bir kısmı alınan köpeğe, tedavi sürecinin başarıyla atlatması dolayısıyla "Mucize" adı verildi.

        Alkan, gazetecilere, köpeğin, alt çenesi dağılmış halde bulunduğunu belirterek, "Bu darbeyi alalı uzun süre olmuştu ki, hayvan çok zayıflamıştı. Önce genel durumunu düzelttik. 2-3 ameliyat geçirdi. Nekroza olmuş alt çenenin bir kısmı alındı." dedi.

        Köpeklerin bu duruma uyum sağlayıp beslenebildiğini fakat eski sağlığına kavuşmasının mümkün olmadığını anlatan Alkan, dilinin dışarıda kalması nedeniyle yaraların çıkabileceğini ancak 1 aylık süreçte olumsuzluk yaşamadıklarını kaydetti.

        Alkan, köpeğin alt çenesindeki travmanın yüksek ihtimal darbeyle oluştuğunu aktararak, tedavi sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

        "İlk 5 gün karaciğer, böbrek ve iç organların fonksiyonları iyileşti. İlk geldiğinde bir deri bir kemikti, ayağa kalkamıyordu. Besledikten sonra antibiyotik tedavisiyle operasyon oldu. Çene o kadar dağılmış ki, plak koyacak seviyede değildi. Almak zorunda kaldık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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