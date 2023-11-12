Devrek'te 1 yıldır otelde konaklayan kişi odasında ölü bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.

Yeni Mahalle'deki bir otelde yaklaşık 1 yıldır konaklayan Veli Gözlü, (62) uzun süre odasından çıkmayınca otel çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Otele sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Gözlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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