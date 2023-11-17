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        Zonguldak'ta balıkçılar hafta sonu beklenen fırtına öncesinde önlem aldı

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, hafta sonu etkili olması beklenen fırtına öncesinde balıkçıklar, kayıklarını karaya çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:31
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        Zonguldak'ta balıkçılar hafta sonu beklenen fırtına öncesinde önlem aldı
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        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, hafta sonu etkili olması beklenen fırtına öncesinde balıkçıklar, kayıklarını karaya çekti.

        Bazı balıkçılar kayıklarını çekicilere yükleyerek otoparka götürürken, bazıları ise arkadaşlarının yardımıyla karaya çıkarttı.

        Karadan yürütülen avlanma araçları, daha sonra barınata ve limanda güvenli yerlere alınarak sabitlendi.

        Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere, konuyla ilgili gerekli anonsları belediyeye yaptırdıklarını belirtti.

        Kayhan, "Tedirginiz, uyumayacağız, bekleyeceğiz. 2018'de koruyucu mendireğimiz yıkıldı. Onun yerine mendirek yapılmadığı için limanımız her türlü dalga ve rüzgara maruz kalıyor. Yeni proje ile yerine yapılmasını bekliyoruz. Önemli olan pazar gününü atlatmak." ifadesini kullandı.

        Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Balta da limanın tehlike arz ettiğini belirterek, "130 kapasiteli limanda 450 kayık var. Kayıkların birbirine vurarak parçalanma riski var." dedi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batısında kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra doğusunda, güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) "fırtına" şeklinde, 19 Kasım Pazar günü ise 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 kilometre/saat) "tam fırtına" şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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