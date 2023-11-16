Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu, Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski devlet bakanlarından Güneş Müftüoğlu'nun cenazesi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.

Önceki gün Ankara'da 78 yaşında yaşamını yitiren ve vefatı nedeniyle dün TBMM'de tören düzenlenen Müftüoğlu'nun cenazesi, memleketi Çaycuma ilçesine getirildi.

Cenaze, Çaycuma Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Çaycuma Eski Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Müftüoğlu'nun eşi ve iki çocuğunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, eski CHP Bartın milletvekilleri Rıza Yalçınkaya ve Ali İhsan Köktürk, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Müftüoğlu, 18. ve 19. Dönem Zonguldak Milletvekilliği ile 50. Hükümet'te Devlet Bakanlığı yaptı.