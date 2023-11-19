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        Zonguldak'ta fırtınada apartmandan düşen parçalar otomobili kullanılamaz hale getirdi

        Zonguldak'ta etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:10 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:24
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        Zonguldak'ta fırtınada apartmandan düşen parçalar otomobili kullanılamaz hale getirdi
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        Zonguldak'ta etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kentte gece saatlerinden itibaren devam eden fırtına nedeniyle ağaçlar yollara devrildi. Bir apartmandan düşen taş ve tuğla parçaları park halindeki otomobili kullanılamaz hale getirdi.

        İtfaiye ve polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak ulaşımı kontrollü sağladı.

        Kozlu Sahil Yolu'nda da şiddetli yağış sebebiyle su birikintileri yaşandı. Belediye ekipleri mazgallarda temizlik çalışması yaptı.

        Sahil kesiminde ise dalga boyunun yükselmesinin ardından kumsal sular altında kaldı.

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