Sağanak nedeniyle kapanan Devrek-Mengen yolu ulaşıma açıldı

Zonguldak'ta etkisini sürdüren sağanak nedeniyle trafiğe kapanan Devrek-Mengen yolunda ulaşım normale döndü.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuvvetli sağanak yağışın meydana getirdiği olumsuzluklar nedeniyle kapanan Devrek-Mengen yolu çift yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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