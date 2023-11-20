Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta batan geminin personeline yönelik arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mendireğe çarparak batan gemideki mürettebata yönelik arama kurtarma çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:57 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta batan geminin personeline yönelik arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mendireğe çarparak batan gemideki mürettebata yönelik arama kurtarma çalışması yapılıyor.

        Kent genelinde etkisini sürdüren fırtına ve sağanağın hafiflemesiyle, dün sabah saatlerinde batan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin 12 kişilik Türk mürettebatın bulunması için havadan, denizden ve karadan arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ekipleri, dalgıçlar, jandarma ve polis ekiplerinin katıldığı faaliyetlere 1 helikopter, 1 uçak ve 2 bot eşlik ediyor.

        Şu ana kadar 1 denizcinin cansız bedenine ulaşılan çalışmalar çok yönlü sürdürülüyor.

        Öte yandan dün sabah aynı limanda fırtınanın etkisiyle ikiye bölünerek kıyıya vuran Kamerun Bayraklı geminin 13 personelinin itfaiye ekiplerince tahliye edilmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Bu arada belediye ekipleri, fırtına ve sağanaktan etkilenen ilçe merkezinde ve sahilde temizlik çalışması yapıyor. İş yerleri zarar gören vatandaşlar da kendi imkanlarıyla dükkanlarında su tahliyesi ve temizlik işlemlerini yürütüyor.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde limandan çıktıktan sonra iletişimin kesildiği Türk bayraklı "Kafkametler" adlı 12 kişilik Türk mürettebatı bulunan geminin, fırtınanın etkisiyle sürüklendikten sonra mendireğe çarparak battığını açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        Hindistan'da mahsur kalanlar için zaman karşı yarış
        Hindistan'da mahsur kalanlar için zaman karşı yarış
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        CEO belli oldu, Altman geri dönmeyecek
        CEO belli oldu, Altman geri dönmeyecek
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ve 2 çocuğu cansız bulundu! 1 çocuk aranıyor!
        Anne ve 2 çocuğu cansız bulundu! 1 çocuk aranıyor!
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! İkisi de boğulmuş! Flaş gelişme!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! İkisi de boğulmuş! Flaş gelişme!
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Sağanak ve kar alarmı!
        Sağanak ve kar alarmı!
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        Kabine toplantısı bugün! İşte masadaki konular
        Kabine toplantısı bugün! İşte masadaki konular
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çı...
        Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çı...
        Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çı...
        Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çı...
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğli'de incelemelerde bulundu
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğli'de incelemelerde bulundu
        Bakan Yerlikaya, olumsuz hava koşullarının acı bilançosunu paylaştı: 2 ölü,...
        Bakan Yerlikaya, olumsuz hava koşullarının acı bilançosunu paylaştı: 2 ölü,...
        BAKAN YERLİKAYA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARININ ACI BİLANÇOSUNU PAYLAŞTI: 2 ÖLÜ,...
        BAKAN YERLİKAYA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARININ ACI BİLANÇOSUNU PAYLAŞTI: 2 ÖLÜ,...
        Bakan Yerlikaya, Zonguldak'ta iletişimin kesildiği geminin battığını bildir...
        Bakan Yerlikaya, Zonguldak'ta iletişimin kesildiği geminin battığını bildir...