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        Fırtına ve sağanağın vurduğu Zonguldak'ta birçok yapıda hasar oluştu

        Zonguldak'ta dün etkili olan sağanak ve fırtına, evlerin çatılarının uçmasına ve çökmesine neden oldu, Alaplı ilçesinde dev dalgalar sahildeki tahkimat duvarını yıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:12 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:12
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        Fırtına ve sağanağın vurduğu Zonguldak'ta birçok yapıda hasar oluştu
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        Zonguldak'ta dün etkili olan sağanak ve fırtına, evlerin çatılarının uçmasına ve çökmesine neden oldu, Alaplı ilçesinde dev dalgalar sahildeki tahkimat duvarını yıktı.

        Kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Ihlamur Sokak'taki bir apartmanın çatısı, fırtınanın şiddeti nedeniyle Sirac-Ün Nur Camisi'nin avlusuna düştü. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kayda alındı.

        Kozlu Taşbaca Mahallesi'nde de 2 evde geniş çapta hasar oluştu. Yunus Emre Caddesi'nde bir evin çatısı yola uçtu, çatı katındaki eşyalar zarar gördü.

        Aynı mahallede Çiçek Sokak'ta bir evin çatısı, yağmur ve fırtınaya dayanamayarak dairenin içine çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evdeki eşyalardan bazıları kullanılamaz hale geldi.

        - Alaplı'da sahildeki park taş ve kaya parçalarıyla doldu

        Alaplı ilçesinde de olumsuz hava koşulları sonucu deniz suları sahildeki işletmelere ulaştı.

        Sahil Aile Parkı, fırtına ve sağanak nedeniyle büyük zarar gördü. Yüksek dalgalar, tahkimat ve istinat duvarlarını yıktı, parkın içi taş ve kaya parçalarıyla doldu.

        Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere, tesellilerinin, ilçede can kaybı yaşanmaması olduğunu belirterek, maddi kayıplarının büyük olduğunu ve sabah itibarıyla parkta biriken kum, taş ve kaya parçalarını temizlemeye başladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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