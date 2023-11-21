Zonguldak'ta karbonmonoksitten etkilenen engelli kadın öldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen engelli kadın öldü, babası tedavi altına alındı.

Yeşilyurt köyü Davulcuoğlu Mahallesi'nde yaşayan ağabeyi Ali İbrahim Davulcu'dan (70) bir süre haber alamayan kardeşi ve aynı zamanda köyün muhtarı Şaban Davulcu eve gitti.

Ağabeyini ve yatağa bağımlı fiziksel engelli yeğeni Sibel Davulcu'yu (51) hareketsiz halde bulan Davulcu, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan babanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.