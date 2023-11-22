Zonguldak'ta bir araçta 25 dinamit ele geçirildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde polis ekiplerince bir araçta 25 dinamit yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilimli'de DY. (33) ve K.Y'nin (28) bulunduğu araçta arama gerçekleştirdi.

Şüphelilerin aracında 25 dinamit ele geçirildi. Zanlılar hakkında "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak ele geçirilmesi veya el değiştirmesi" suçundan işlem yapıldı.

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