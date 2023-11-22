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        Zonguldak'ta bir araçta 25 dinamit ele geçirildi

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde polis ekiplerince bir araçta 25 dinamit yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:11 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:13
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        Zonguldak'ta bir araçta 25 dinamit ele geçirildi
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde polis ekiplerince bir araçta 25 dinamit yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilimli'de DY. (33) ve K.Y'nin (28) bulunduğu araçta arama gerçekleştirdi.

        Şüphelilerin aracında 25 dinamit ele geçirildi. Zanlılar hakkında "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak ele geçirilmesi veya el değiştirmesi" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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