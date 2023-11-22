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        Zonguldak'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:38
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        Zonguldak'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Saltukova beldesi Filyos yolu üzerinde Ziya A. (64) yönetimindeki 67 ALF 527 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

        Kazanın arından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personeli, yaptığı kontrolde Ziya A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ziya A'nın cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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