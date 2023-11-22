Zonguldak'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Saltukova beldesi Filyos yolu üzerinde Ziya A. (64) yönetimindeki 67 ALF 527 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

Kazanın arından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı kontrolde Ziya A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ziya A'nın cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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