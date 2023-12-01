Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 7 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 7 maden ocağı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-30 Kasım tarihlerinde ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteğiyle çalışma yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde merkez ve Kilimli ilçesinde 7 maden ocağının ruhsatsız işletildiği belirlendi.

Maden ocaklarında kürek, vagon ve 140 metre ray ele geçirildi.

Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.

Maden ocakları orman sınırları içerisinde olduğundan ele geçirilen malzemeler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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