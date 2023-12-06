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        Zonguldak'ta öğrencisini darbettiği ileri sürülen öğretmene dava açıldı

        Zonguldak'ta öğrencisini darbettiği ileri sürülen öğretmen hakkında "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 18:49 Güncelleme: 06.12.2023 - 18:49
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        Zonguldak'ta öğrencisini darbettiği ileri sürülen öğretmene dava açıldı
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        Zonguldak'ta öğrencisini darbettiği ileri sürülen öğretmen hakkında "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kozlu'daki bir ilkokulda 30 Mart'ta, A.A'yı (8) darbettiği öne sürülen öğretmen E.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

        İddianamenin kabul edilmesiyle öğretmen E.Ç'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Zonguldak 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

        - İddianame

        İddianamede, baba C.A'nın; oğlunun olay tarihinde okuldan eve geldiğinde yüzünde şişlik gördüğüne, konuyu sorduğu oğlunun, şüpheli E.Ç'nin kendisini iterek yanağını sıktığını söylediği, olayla ilgili şikayetçi olduğuna yer verilerek şüphelinin alınan ifadesinde ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği aktarıldı.

        İddianamede, "Her ne kadar şüpheli üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiş ise de müştekinin mağdurun yaralanmasına ilişkin anlatımları ile adli raporunun uyumlu olduğu, dolayısıyla şüphelinin beyanlarının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği, neticeten kamu görevlisi olan şüphelinin olay tarihinde okulunda öğrenci olan mağduru elleriyle darbetmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli delile bağlı yeterli şüphenin mevcut olduğu anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı soruşturma kapsamında da öğretmen E.Ç'ye uyarı cezası verildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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