Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından etkilendiği değerlendirilen yaşlı çift öldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen karı koca hayatını kaybetti.

Hışıroğlu köyünde yaşayan Alime (80) ve Eyüp K. (81) çiftinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çifti hareketsiz halde buldu. İncelemede karı kocanın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin cenazeleri incelemelerin ardından Devrek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Alime ve Eyüp K'nin naaşları köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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