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        Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından etkilendiği değerlendirilen yaşlı çift öldü

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen karı koca hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 17:45 Güncelleme: 08.12.2023 - 17:45
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        Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından etkilendiği değerlendirilen yaşlı çift öldü
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen karı koca hayatını kaybetti.

        Hışıroğlu köyünde yaşayan Alime (80) ve Eyüp K. (81) çiftinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, çifti hareketsiz halde buldu. İncelemede karı kocanın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin cenazeleri incelemelerin ardından Devrek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Alime ve Eyüp K'nin naaşları köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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