Zonguldak-Alaplı kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek yönden sağlanıyor

Zonguldak-Alaplı kara yolunun tek yönü heyelan nedeniyle kapanınca ulaşım diğer yönden kontrollü sağlanıyor.

Bölgede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Zonguldak-Alaplı kara yolunun Göktepe Altı mevkiinde toprak kayması yaşandı.

Kara yolunu kullananların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri, taş, kaya, toprak ve ağaç parçalarının düştüğü yolun Alaplı-Karadeniz Ereğli istikametini ulaşıma kapattı.

Araç kuyruğu oluşan yolda sürücülere bu güzergahı kullanmaması için uyarıda bulunan ekipler, heyelanın aralıklarla devam ettiği bölgede güvenlik önlemi aldı.

Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Alaplı-Karadeniz Ereğli kara yolunda Göktepe Altı, Sevgi Barış Dostluk Plajı karşısında yola kaya parçaları düştüğü ve heyelan olduğu belirtilerek, bu nedenle yolun Alaplı'dan Karadeniz Ereğli istikametine olan yönünün trafiğe kapalı olduğu, diğer yönden ise ulaşımın kontrollü sağlandığı belirtildi.

Bölgedeki heyelan anı da cep telefonu kamerasınca kaydedildi.