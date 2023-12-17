Zonguldak'ta esnafı 3,5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkında soruşturma Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 3 esnaf, kredi kartları ve banka hesaplarını kullanan ortak arkadaşları tarafından 3,5 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 3 esnaf, kredi kartları ve banka hesaplarını kullanan ortak arkadaşları tarafından 3,5 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, ilçede uzun süredir esnaflık yapan K.M. (42), esnaf olan ortak arkadaşları E.D, M.B. ve A.T'den borç aldı, kazanç vadederek banka hesaplarını ve kredi kartlarını kullandı ancak geri ödeme yapmadı.

Toplamda 3,5 milyon liralarının dolandırıldığını ileri süren söz konusu 3 kişi, savcılığa başvurdu. İddialar üzerine hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatılan K.M, emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.

İfadesinde, hakkındaki suçlamaları reddeden zanlı K.M, borç aldığı kişilere çek yazdığını ancak ticaret hayatının olumsuz gitmesinden dolayı parasına bloke konduğunu, kartları ve banka hesaplarını şikayetçilerin rızası dahilinde kullandığını ve hileli veya aldatıcı davranışlarla para almadığını öne sürdü.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

- "Hesabımdan 600 bin lira çekti"

Savcılığa suç duyurusunda bulunan esnaflardan M.B, gazetecilere, şüpheli K.M'nin ev alıp sattığını ve kendisine kar payı vereceğini söylediğini belirterek, 2 aylığına borç istediğini ancak geri ödeme zamanı geldiğinde kendisini oyaladığını iddia etti.

M.B, daha sonra paranın avro olarak geldiğini ancak liraya çevrilince bankada bloke yapıldığı için çekemediklerini, avro olarak göndermesi için hesap açması gerekçesiyle telefonu ve şifresini zanlıya verdiğini, onun da hesabından 3 bankadan 600 bin lira para çektiğini ancak uğraşlarına rağmen geri ödemeyince savcılığa şikayetçi olduklarını anlattı.

Esnaf A.T. de zanlı K.M'nin kartından kredi çekme ve altın hesabı açarak yüksek kar kazanma fikrini sunduğunu, o süreçte sıkıntıları olduğundan, mantıklı düşünemediğinden şüpheliye internet şubesinden para çektirdiğini savundu.

Kartı ve şifresini alarak kent merkezine giden K.M'nin, kendisinden toplamda 240 bin lira aldığını ancak ne altın ne de parada geri ödeme yaptığını belirten A.T, 140 bin lirasını geri alabildiğini, hesabındaki blokeyi kaldırtıp borcunu ödeyeceğini söyleyince de 50 bin lira daha verdiğini kaydetti.

A.T. arkadaş olduklarını düşünerek iyi niyetle hareket ettiklerini ancak başka insanların bu şekilde mağdur olmasını istemedikleri için şüphelinin adalet önünde hesap vermesini istediklerini sözlerine ekledi.

Kredi çekme işlemlerinde K.M'nin kendisine yardımcı olma teklifinde bulunduğunu söyleyen taksici E.D. (40) ise işlemler için telefonunu verdiğini, bu sırada müşteri için duraktan ayrıldığını, şüphelinin bu şekilde hesaplarındaki parayı başka hesaba gönderdiğini iddia etti.

E.D, mesajların silinmiş olması nedeniyle olayı 1,5 ay sonra fark ettiğinde K.M'nin altın hesabı açtığını ve daha karlı çıkacağını söyleyerek kendisini ikna etmeye çalıştığını belirterek, parasını geri istediğini ancak şu anda zanlıya ulaşamadığını ifade etti.