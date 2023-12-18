Zonguldak'ta takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sudenur Garip'in (23) kullandığı 67 ZT 207 plakalı otomobil, Gökçeler köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, Garip'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Garip'in cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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