Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını öldüren uzman çavuş tutuklandı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 23:17 Güncelleme: 28.12.2023 - 23:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını öldüren uzman çavuş tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı.

        İlçeye bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyünde dün, Y.Y'yi (40) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.D'nin (32) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan hayatını kaybeden bir çocuk annesi Y.Y'nin cenazesi, Muharremşah köyündeki mezarlığa defnedildi.

        - Olay

        Nevşehir'de görevli jandarma uzman çavuş M.D. ile birlikte yaşadığı Y.Y, memleketleri Perşembe beldesine bağlı Muharremşah köyüne gelmişti. Burada, çift arasında çıkan kavga sonucu M.D. tabancayla Y.Y'ye ateş etmişti.

        Y.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, M.D. ise gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        MSB: 16 hedef imha edildi
        MSB: 16 hedef imha edildi
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Poşete zam gelecek mi?
        Poşete zam gelecek mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta engelli çocuklar atlı terapiye katıldı
        Zonguldak'ta engelli çocuklar atlı terapiye katıldı
        Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in kayınvalidesi son yolculuğa uğurlandı
        Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in kayınvalidesi son yolculuğa uğurlandı
        UZMAN ÇAVUŞ, BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ORMANA GÖTÜRÜP, 10 EL ATEŞ EDEREK ÖLD...
        UZMAN ÇAVUŞ, BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ORMANA GÖTÜRÜP, 10 EL ATEŞ EDEREK ÖLD...
        Uzman çavuş, birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp, 10 el ateş ederek öld...
        Uzman çavuş, birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp, 10 el ateş ederek öld...
        Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını öldüren uzman çavuş gözaltına alındı
        Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını öldüren uzman çavuş gözaltına alındı