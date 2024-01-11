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        Zonguldak'ta hafif ticari araç ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü

        Zonguldak'ta hafif ticari araç ile kamyonun karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:44 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:44
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        Zonguldak'ta hafif ticari araç ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Zonguldak'ta hafif ticari araç ile kamyonun karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Zonguldak'tan Devrek istikametine seyreden Atakan T. (24) yönetimindeki 67 ADC 582 plakalı kamyon, Bakacakkadı beldesi Örmeci köyü yol ayrımında yan yoldan kara yoluna çıkan Bahattin P'nin (38) kullandığı 34 RZ 5787 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personeli, yaptığı incelemede Bahattin P'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan Atakan T. ile Elif Y. (26) ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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