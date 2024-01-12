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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 7 maden ocağı kapatıldı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 7 maden ocağı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:57 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:01
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 7 maden ocağı kapatıldı
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 7 maden ocağı kapatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar neticesinde Kilimli ilçesinde 7 maden ocağının ruhsatsız işletildiği belirlendi.

        Maden ocaklarında 3 vinç, 2 vagon, 105 metre demir ray ve 8 bin 200 kilogram kömür ele geçirildi. Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince kapatıldı.

        Maden ocakları orman sınırları içerisinde olduğundan ele geçirilen malzemeler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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