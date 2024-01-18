Gazete kupüründe keşfedilen Müfide Güzin Anadol'un romanı kitaplaştırılacak Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir gazeteci tarafından keşfedilen şair-yazar Müfide Güzin Anadol'un 60 yıl önce gazetede yayımlanmış romanı, kitap olarak raflardaki yerini alacak.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir gazeteci tarafından keşfedilen şair-yazar Müfide Güzin Anadol'un 60 yıl önce gazetede yayımlanmış romanı, kitap olarak raflardaki yerini alacak.

İlçede yaşayan gazeteci, şair ve yazar İbrahim Tığ, gazete kupüründe fark ettiği ve 3 yıllık araştırma sonucu tamamına ulaştığı Anadol'un romanı, okurseverlerin beğenisine sunulacak.

Vatan gazetesinde 1964 yılında 87 gün boyunca yayımlanan "Adaşım" adlı roman, genç bir öğretmenin taşra kasabasındaki insani ilişkilerini konu ediniyor.

İbrahim Tığ, gazetecilere, eline geçen bir gazete kupüründe, "Biz daha önce de Müfide Güzin Anadol'un 'Adaşım' adlı romanını tefrika etmiştik." ifadesinin kendisini heyecanlandırarak araştırmaya ittiğini anlattı.

Kupürde gazetenin tarihinin bulunmadığını ancak işin zorluğuna rağmen araştırmasını devam ettirdiğini aktaran Tığ, "Bunun için Ankara'ya 7, İstanbul’a 3 kez gittim, gazetenin arşivine ulaştım. Ankara'da yapılan tefrikanın 53, İstanbul'da da 34 sayısına ulaşarak romanı ortaya çıkardım. Romana ulaşmam beni çocuklar gibi sevindirdi." ifadesini kullandı.

Anadol'un kitaplarına girmeyen 49 şiirine de ulaştığını belirten Tığ, bu şiirlerin de yer aldığı "Müfide Güzin Anadol/Bütün Şiirleri" adlı kitap hazırladığını ve en kısa sürede okurlara ulaştırmaya çalışacağını kaydetti.