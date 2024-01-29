Donanımlı ve dört çeker araçlara da "kış lastiği takın" önerisi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Karadeniz Ereğli Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı İsmail Donat, donanımlı ve dört çeker araçlara da kış lastiği takılması gerektiğini söyledi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Karadeniz Ereğli Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı İsmail Donat, donanımlı ve dört çeker araçlara da kış lastiği takılması gerektiğini söyledi.

Donat, AA muhabirine, yaz lastiklerinin malzemesi 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda sertleştiği için yola tutunmasının azaldığını, kış lastiklerinin ise silika esaslı malzemeden üretildiği için buz veya karda tutunmayı artırdığını anlattı.

Sürüş güvenliği sağlayan donanımlı araçlar ile 4 çeker araçlara da kış lastiği, gerektiğinde kar zincirinin takılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Donat, kar yağmasa da yolda buzlanma olmasa da araçlar 4x4, ABS, ASR, ESP'li bile olsa mutlaka kış lastiği kullanılması gerektiğini belirtti.

Donat, tek dingilde kış lastiği takılmasının kuru ve kaygan yollarda risk taşıdığına değinerek, "Lastiğin 4'ü de aynı marka, model ve aşınma oranında olmalıdır. Dört lastiğin dördü de 4 yıldan yaşlı olmamalıdır ve profil derinlikleri 4 milimetreden az olmamalıdır. Bunlar küçük otomobiller, kamyonetler ve minibüslerde farklılık gösterse de 1,6 milimetreye kadar kullanılabilmektedir." ifadesini kullandı.