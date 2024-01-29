Zonguldak'ta dağda mahsur kalan 4 genç, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Zonguldak'ta kar yağışı görmek için çıktıkları dağda mahsur kalan 4 genç, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez ilçeye bağlı Göldağı mevkisinde kar yağışını görmek için dağa çıkan 4 gencin aracı bozuldu. Bölgede mahsur kalan gençler, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, gençleri bulundukları yerden kurtardı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.