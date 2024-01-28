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        Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren şüpheli, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 18:12 Güncelleme: 28.01.2024 - 18:12
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        Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren şüpheli, cezaevine gönderildi.

        Meydanbaşı Caddesi'nde dün boşanma aşamasındaki eşi Bahar K'yi tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan zanlı T.K. polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada iki çocuk annesi Bahar K'nin cenazesi, ilçeye bağlı Aydınlar köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde dün, babasıyla yaşadığı eve gelen boşanma aşamasındaki eşi T.K. ile çıkan tartışmada tabancayla vurulan Bahar K. (22), kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı eş, olay yerinden kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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