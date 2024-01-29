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        Zonguldak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 bebek öldü, 3 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir bebek hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 21:19 Güncelleme: 29.01.2024 - 21:19
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        Zonguldak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 bebek öldü, 3 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir bebek hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        M.C'nin (39) kullandığı 06 YBT 01 plakalı otomobil, Zonguldak-Bartın kara yolunun 21. kilometresinde, şarampole devrildi.

        Kazada A.R.C. (1), G.C. (7), A.N.C. (12) ve A.C. (34) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 1 yaşındaki A.R.C'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındığı kara yolunda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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