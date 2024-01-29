Zonguldak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 bebek öldü, 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir bebek hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

M.C'nin (39) kullandığı 06 YBT 01 plakalı otomobil, Zonguldak-Bartın kara yolunun 21. kilometresinde, şarampole devrildi.

Kazada A.R.C. (1), G.C. (7), A.N.C. (12) ve A.C. (34) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 1 yaşındaki A.R.C'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındığı kara yolunda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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