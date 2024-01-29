Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak ve Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde suçunu önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, 11 zanlı yakalandı.

Operasyonda 4 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.