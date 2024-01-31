Aracına çakar lamba taktıran sürücüye 6 bin 436 lira ceza Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde aracına ışıklı ve sesli uyarı cihazı takan sürücüye 6 bin 436 lira ceza kesildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde aracına ışıklı ve sesli uyarı cihazı takan sürücüye 6 bin 436 lira ceza kesildi.

Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Süleymanbeyler köyü Subaşı mevkisinde radar ve hız denetimi sırasında R.B'nin kullandığı araçta ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan çakar lamba tespit etti.

Ekipler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta verilmeyen araçlara takmak veya kullanmak maddesinden 6 bin 436 lira ceza uyguladı.