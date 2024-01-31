Gökçebey'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Aliusta köyünde, Y.Ç’ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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