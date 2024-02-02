TTK çalışanlarından "Gazze'ye acil ambulans ulaştırıyoruz" kampanyasına destek

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Merkez Servisi çalışanları, Gazze'ye acil ambulans gönderme kampanyasına maddi destek sağladı.

Cansuyu Derneği Zonguldak İl Temsilcisi Samet Tuna Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik uzun süren saldırılar sonucu trajedi yaşandığını, 118 gündür devam eden saldırılarda binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini, birçoğunun yaralandığını belirtti.

Gazze'deki sağlık sektörünün de ciddi şekilde zarar gördüğünü ve ambulansların kullanılamaz hale geldiğine değinen Güngör, "Gazze’ye Acil Ambulans Ulaştırıyoruz" kampanyası başlattıklarını anlattı.

Güngör, kampanyaya katılan TTK çalışanlarına teşekkür ederek, saha ekipleriyle Gazze'deki yaralılara yardım eli uzatmayı ve sağlık sistemini desteklemeyi amaçladıklarını kaydetti.

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