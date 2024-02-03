Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar iki aydan fazla süredir devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:46 Güncelleme: 03.02.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar iki aydan fazla süredir devam ediyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama tarama faaliyetleri 77'inci gününde devam etti.

        Erdemir liman içi başta olmak üzere sahil şeridinde denizden çalışmaya devam eden Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, kıyı şeridinde botla aramalara yoğunluk verdi.

        Ekipler, günün belirli aralıklarında arama ve tarama faaliyetlerine devam ediyor.

        Bu arada batık geminin enkazını kaldırma ve aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de sürüyor.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Boya ve parfüm fabrikasında yangın!
        Boya ve parfüm fabrikasında yangın!
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        The Crown'ın kıyafet ve aksesuarları açık artırmada
        The Crown'ın kıyafet ve aksesuarları açık artırmada
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Macit, BEÜ Rektörü Özölçer'i ziyaret etti
        Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Macit, BEÜ Rektörü Özölçer'i ziyaret etti
        TTK çalışanlarından "Gazze'ye acil ambulans ulaştırıyoruz" kampanyasına des...
        TTK çalışanlarından "Gazze'ye acil ambulans ulaştırıyoruz" kampanyasına des...
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor
        3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Zonguldak´ta kauçuk fabrikasında yangın: 2 işçi dumandan etkilendi
        Zonguldak´ta kauçuk fabrikasında yangın: 2 işçi dumandan etkilendi
        Tavuk yağları bacayı yaktı
        Tavuk yağları bacayı yaktı