Zonguldak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gülüç Beldesi Çengel Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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