Zonguldak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Gülüç Beldesi Çengel Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.G. (17) ile B.V. (14) bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.E.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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