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        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 13:30 Güncelleme: 04.02.2024 - 13:30
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        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Gülüç Beldesi Çengel Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.G. (17) ile B.V. (14) bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.E.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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