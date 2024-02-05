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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:39
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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor
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        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama tarama faaliyetleri, olayın üzerinde geçen 79'uncu günde de devam etti.

        Geminin battığı askeri limanın yanı sıra Erdemir liman bölgesinde denizden faaliyet yürüten Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, kıyı şeridinde botla arama yapıyor.

        Batık geminin enkazını kaldırma işlemleri ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor. Havaların düzelmesi ile çalışmalar yeniden başlayacak.

        Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de sürüyor. Çıkan hurdalar kamyonlarla taşınıyor.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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