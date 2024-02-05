Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor

Batık geminin enkazını kaldırma işlemleri ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor. Havaların düzelmesi ile çalışmalar yeniden başlayacak.

Geminin battığı askeri limanın yanı sıra Erdemir liman bölgesinde denizden faaliyet yürüten Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, kıyı şeridinde botla arama yapıyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama tarama faaliyetleri, olayın üzerinde geçen 79'uncu günde de devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.