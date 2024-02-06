Zonguldak'ta, dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan S.E, evine gelerek "oğlunun adının terör örgütüne karıştığını" söyleyen kişiye 7 bilezik, 10 cumhuriyet altını, beşibiryerde, altın zincir, altın küpe, inci set ile 35 bin lira nakit para verdi, ayrıca sonraki gün tanımadığı iki farklı hesaba toplamda 385 bin lira yatırdı.

Dolandırıldığını anlayan S.E, Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceledi.

Yapılan çalışmaların ardından Ankara'daki 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.B, H.D. ve İ.E. gözaltına alınırken, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, H.D. ve H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelileri yönlendirdiği değerlendirilen ve Gürcistan'da yaşayan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı M.R.E'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.