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        Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi toplandı

        Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 13:25 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:25
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        Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi toplandı
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        Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada, yeni bir seçim dönemine girildiğini belirtti.

        Seçim sürecinin, kardeşlik içerisinde geçmesini dileyen Posbıyık, "Çok değerli arkadaşlarımız aday oluyor. Şahsiyete girmeden, gürültü yapmadan, hizmet üzerine, güzellikler içerisinde seçimlerin geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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