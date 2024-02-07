Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi toplandı

Seçim sürecinin, kardeşlik içerisinde geçmesini dileyen Posbıyık, "Çok değerli arkadaşlarımız aday oluyor. Şahsiyete girmeden, gürültü yapmadan, hizmet üzerine, güzellikler içerisinde seçimlerin geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada, yeni bir seçim dönemine girildiğini belirtti.

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