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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:53 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:03
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı kapatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde 2'si sahipsiz, 1'i sahipli 3 maden ocağının ruhsatsız işletildiğini belirledi.

        Bir vinç ile 30 metre ray bulunan maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından kapatıldı.

        Malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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