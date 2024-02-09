Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı

Bir vinç ile 30 metre ray bulunan maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde 2'si sahipsiz, 1'i sahipli 3 maden ocağının ruhsatsız işletildiğini belirledi.

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