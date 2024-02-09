Zonguldak'ta geçen yıl yaşanan selde hasar alan köprü yeniden inşa edilecek

Zonguldak'ta geçen yıl yaşanan selde ağır hasar gören ahşap köprü, tekrar inşa edilecek.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Devrek-Yedigöller bölgesinde, sel felaketi nedeniyle ağır hasar alan köprünün onarılacağını, köprünün Türkiye'nin ilk ve tek ahşap köprüsü olarak hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, geçen yıl yaşanan sel afetiyle zarar gören köprünün, iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmaya başladığını vurgulayarak, Yedigöller'e yılda ortalama 100 ila 200 bin arasında yerli ve yabancı ziyaretçinin geldiğini ve köprüyü kullandığını hatırlattı.

Bayraktaroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, köprünün Ahşap Kullanımını Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yeniden inşa edileceğini bildirdi.

Köprünün bölgeye gelen vatandaşlara hizmet vereceğini, üretim sahalarına ulaşımı sağlayacağını aktaran Bayraktaroğlu, aynı zamanda ormancılık hizmetlerinde büyük önem taşıyan ana nakliyat yollarına öncelik verileceğini kaydetti.

Bayraktaroğlu, "Ekosisteme ve ekolojik dengeye zarar vermeden maksimum verim alınabilecek, ekonomik kalıcı, aynı zamanda da sürdürülebilir orman yönetimine uygun malzeme ve tekniklerin kullanarak, bir ahşap köprü yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında planlama çalışmalarına, Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'nun yanı sıra İnşaat İkmal Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Ali Uzun ve Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Deniz ile Dirgine İşletme müdürleri, şube müdürleri ve teknik elemanların katıldığı bildirildi.