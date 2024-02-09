Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Liman bölgeleri yoğunlukta olmak üzere arama faaliyetleri yürüten Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer kurumlardan ekipler, kıyı şeridinde botla tarama gerçekleştiriyor.

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