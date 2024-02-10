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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 12:51 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:06
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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
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        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personeline yönelik 84 gündür arama faaliyeti yürütülüyor.

        Liman bölgeleri yoğunlukta olmak üzere arama faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer kurumlardan ekipler, kıyı şeridinde botla tarama gerçekleştiriyor.

        Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde yürütülen batık geminin enkazını kaldırma işlemleri de devam ediyor.

        Ayrıca aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri yapılıyor. Sökülen malzemeler kamyonlarla bölgeden taşınıyor.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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